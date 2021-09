Maltrattava e umiliava l’anziana madre, divieto di avvicinamento per il figlio

CUTRO (KR) – Un uomo di 36 anni, originario di Cutro ma residente nel nord Italia, è accusato di diversi episodi di maltrattamento commessi ai danni dell’anziana madre. I carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale di Crotone.

Il provvedimento recepisce le risultanze emerse dalle indagini condotte dai militari in relazione a diversi episodi commessi dal 36enne nei confronti della donna, di 72 anni, vittima in diverse circostanze di umiliazioni fisiche e morali. Quanto avvenuto in quelle circostanze, secondo quanto riferito dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, ha determinato l’attivazione della procedura di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.