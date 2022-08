Minibus perde il controllo e si ribalta: 5 persone ferite

CATANZARO – L’incidente si è verificato ieri intorno alle 19.30 su viale De Filippis nel capoluogo, in prossimità della stazione di servizio Q8. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre le persone all’interno del veicolo, un minibus 9 posti Opel Vivaro. Il mezzo, secondo i primi accertamenti transitava direzione Catanzaro quando il conducente, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo nella corsia opposta ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo cinque passeggeri, tutti di nazionalità rumena rimasti feriti in modo lieve, che sono stati soccorsi e affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Due ambulanze li hanno poi portati in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza del sito e il minibus. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.