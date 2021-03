Montalto, rinvenuto ordigno bellico fatto brillare dall’Esercito. A Castrovillari donazioni di sangue

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato trovato nel territorio del comune di Montalto Uffugo, nei pressi di via San Domenico, e in seguito fatto brillare in sicurezza dal team degli artificieri dell’Esercito italiano di stanza a Castrovillari.

L’oggetto metallico sospetto, una granata antiaerea di fabbricazione tedesca, è stato trovato su segnalazione di un cittadino nelle vicinanze dell’argine del torrente Mavigliano.

La munizione da 88 mm, che era in pessimo stato di conservazione, è stata così affidata agli specialisti della Caserma Manes, vale a dire della Compagnia Genio Guastatori di Castrovillari, dipendente dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta e competenti per il territorio. I militari si sono occupati della distruzione dell’ordigno bellico sul posto operando con il supporto di un team della Croce rossa militare e in una cornice di sicurezza, anche grazie alla collaborazione dei carabinieri della locale stazione.

I militari della Manes donano il sangue all’ospedale cittadino

CASTROVILLARI (CS) – Intanto gli stessi militari della della Compagnia Genio Guastatori di Castrovillari sono protagonisti di un ciclo di donazioni di sangue cominciato oggi presso l’Ospedale di Castrovillari. La virtuosa iniziativa permetterà all’Ospedale civile della città del Pollino di raccogliere un prezioso quantitativo di sangue per soddisfare le esigenze quotidiane non solo in caso di eventi di emergenza, ma anche nelle attività ordinarie sanitarie del locale nosocomio.

Il Comandante la Compagnia, Capitano Antonio Gagliardi, ha sottolineato che il gesto compiuto dagli uomini e dalle donne della Caserma “Ettore MANES” vuole rappresentare un gesto di solidarietà, rimarcando la preziosa collaborazione e integrazione tra il personale dell’Esercito Italiano e la cittadinanza. Il sangue raccolto sarà destinato a fronteggiare la carenza di emocomponenti necessari per la cura di specifiche patologie.