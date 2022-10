Montalto Uffugo: ritrovato senza vita l’uomo che era uscito in cerca di castagne

MOLTALTO UFFUGO (CS) – È stato ritrovato senza vita, dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), il corpo dell’uomo di 84 anni, originario di Montalto Uffugo, disperso da ieri sera in località Parantoro nel comune di Montalto Uffugo. L’uomo era uscito in cerca di castagne ma verso sera non è rientraro nella propria abitazione. Sono stati i familiati segnalare il mancato rientro ha fatto scattare le ricerche. Attivati alle 20:50 circa di ieri dalla Centrale Operativa del 112, una squadra di tecnici della Stazione Sila Camigliatello del SASC, è giunta sul posto.