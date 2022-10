Nuoto, ufficializzato il calendario della stagione agonistica regionale

COSENZA – Programmata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto e deliberata al termine della riunione del Consiglio Regionale, l’attività federale della stagione agonistica 2022/2023.

Il primo settore a partire sarà il nuoto con una prova tempi in programma il 19 e 20 Novembre valevole per la qualifica ai Campionati Regionali che si svolgeranno nel mese di Marzo. Seguirà l’attività master col “Trofeo Swimming Master” che si disputerà l’11 Dicembre. Il settore pallanuoto con l’attività giovanile partirà presumibilmente nel mese di Novembre con una serie di quadrangolari. I settori sincronizzato e tuffi avranno il primo evento prima di Natale, mentre l’attività di salvamento agonistico inizierà nei primi mesi del nuovo anno.

A fine Giugno inizieranno le gare in acque libere.

“Dopo due anni difficili dovuti alla pandemia Covid e nonostante l’emergenza non sia terminata, aggravata ancora di più dal conflitto russo-ucraino, abbiamo intensificato più possibile le attività federali – ha sottolineato il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro – in modo da cercare di riportare alla normalità i programmi messi a punto dal nostro Comitato. Purtroppo la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare a causa del caro bollette ed alcune attività potrebbero avere delle variazioni, sia di tempi che logistici. In ogni caso il Comitato cercherà di rimanere più collaborativo possibile, al fine di ottenere i risultati sperati e vedere la nostra Regione ai vertici nazionali”.