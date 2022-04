Oltre 650 chili di cocaina arrivati in Calabria, blitz della Finanza

GIOIA TAURO (RC) – Le fiamme gialle e i doganieri in servizio al porto gioese hanno sequestrato 654,300 chili di cocaina purissima a seguito di un’attività di analisi e riscontri su oltre 2.000 contenitori provenienti dal continente sudamericano. I militari della Guardia di Finanza ed i funzionari doganali, con l’ausilio di sofisticati scanner in dotazione ad ADM, sono riusciti ad individuare la sostanza stupefacente abilmente occultata in un container carico di banane diretto al porto greco di Salonicco.

La cocaina, proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador, è risultata di qualità purissima e avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando alla criminalità un introito di circa 200 milioni di euro.