Omicidio a Schiavonea, 57enne freddato a colpi di pistola. Caccia al killer

CORIGLIANO ROSSANO – Omicidio in pieno centro a Schiavonea. Un killer ha sparato ieri sera contro Pasquale Aquino, 57 anni, coinvolto nel 2017 in una inchiesta sullo spaccio di droga. La vittima stava rientrando a casa in viale Mediterraneo quando è stato freddato dall’assassino che ha iniziato a sparare. Secondo quanto emerso sul posto sono stati rinvenuti 4 bossoli che si dono rivelati mortali per la vittima. L’arma utilizzata dal killer sarebbe stata una calibro 9,21. Una volta sparato il colpo mortale l’omicida è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce tra le vie del borgo, probabilmente aiutato da un complice a bordo di una moto.

I carabinieri da ieri sera stanno sentendo persone che potrebbero aver visto l’omicida e che abitano nella zona e stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona del delitto. Al vaglio degli imquirenti l’ipotesi che l’omicidio sia maturato nell’ambito delle organizzazioni criminali che controllano la zona.