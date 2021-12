Paura a Corigliano Rossano. Ennesima auto in fiamme nella notte

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ancora un’altra auto in fiamme a Corigliano Rossano, nel cosentino. Un’escalation criminale che non si arresta ormai da diversi mesi. Stavolta, ad essere avvolta dal fuoco questa notte, una Renault Clio. Sul posto, in via Maratea a Schiavonea, intorno all’1,30 sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di viale dei Normanni che hanno sedato le fiamme.

Sul posto anche una squadra di tecnici Enel perché pare che le fiamme abbiamo raggiunto la palazzina lungo la quale l’auto era parcheggiata e danneggiati alcuni cavi. Nelle vicinanze della Clio non sarebbero stati trovati elementi che farebbero pensare al dolo. Sull’ennesimo rogo, il 55esimo del 2021, stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.