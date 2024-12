Porto di San Lucido, ferito il conducente di una gru: trasportato all’Annunziata

Secondo quanto emerso un uomo era intento a svolgere l’operazione di sollevamento di una imbarcazione quando, per cause in corso d’accertamento, il mezzo che stava manovrando si è ribaltato

SAN LUCIDO – Paura questa mattina nel porto di San Lucido, sul basso tirreno Cosentino. Secondo quanto emerso un uomo era intento a svolgere l’operazione di sollevamento di una imbarcazione quando, per cause in corso d’accertamento, il mezzo che stava manovrando si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 63 anni che è stato poi trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.