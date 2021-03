Preoccupante incremento dei casi, Acri in zona rossa. Deceduto un 88enne

ACRI (CS) – Troppo sostenuto e repentino l’aumento dei casi registrati negli ultimi giorni (quasi 90 positivi al tampone molecolare, ma ce ne sarebbero circa una settantina al test rapido): Acri passerà in zona rossa.

Le parole del sindaco Capalbo

«La percentuale di contagi nel nostro comune desta preoccupazione – spiega il sindaco Pino Capalbio – e pertanto, a seguito delle ordinanze di sospensione di didattica in presenza e di divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche (ribadendo gli obblighi previsti dal DPCM del 2 marzo), ho inteso concordare con i Dipartimenti di Prevenzione di Acri e Cosenza di chiedere alla Presidenza di Regione Calabria di dichiarare “Zona Rossa” il nostro territorio. In attesa dell’ordinanza regionale, raccomando a tutti di evitare riunioni nelle case, di festeggiare compleanni e di evitare qualsiasi tipo di assembramento: comportamenti irresponsabili pregiudicano la salute di tutti noi nonché il ritorno alla normalità.

Acri sia responsabile come nella prima fase di lockdown».

Deceduto un 88enne

A rendere ancora più preoccupante la situazione dai dati sui ricoveri. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp di Cosenza, 9 acresi sono ricoverati nei reparti ordinari, 2 in quello di terapia intensiva. Inoltre nelle ultime ore si registra purtroppo il terzo decesso per Covid: un anziano di 88 anni, R. Z., già posto in quarantena.