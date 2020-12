Prima vittima di Covid a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Castrovillari registra il suo primo decesso per Covid.

«Ai familiari le mie condoglianze e dell’intera amministrazione che non sono assolutamente di circostanza, stante le qualità umane e la sua capacità di essere parte integrante della nostra comunità. Un amico lui e tutti i suoi familiari. La nostra vicinanza è ancora più intensa pensando alla sfortuna di cui è rimasto vittima, essendo stato contagiato in una casa di cura fuori Castrovillari, ove si era recato per terapia riabilitativa». Queste le parole del sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito.