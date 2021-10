CATANZARO – E’ del 44,37% l’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria del 3-4 ottobre 2021. Un dato che si sovrappone a quello di un anno fa quando, nel gennaio 2020, si la presenza ai seggi si attestò al 44,33%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Catanzaro con il 46,95%, seguita da Cosenza (44,86), Reggio Calabria (44,58), Vibo Valentia (40,57) e Crotone (39,76).