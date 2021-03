Rende, furto con spaccata ai danni di un negozio al Metropolis

RENDE (CS) – L’ennesimo furto con spaccata, questa volta ai danni di un negozio di abbigliamento nella piazza antistante il centro commerciale Metropolis di Rende. Due le persone fermate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cosenza, di 34 e 29 anni entrambi cosentini.

Nella notte, i due sono stati sorpresi mentre tentavano la fuga a piedi con la refurtiva ancora in mano, i militari li hanno fermati e arrestati. Per riuscire ad entrare nell’esercizio commerciale avevano utilizzato una Fiat Panda, rubata qualche settimana fa sempre a Rende. L’auto ha distrutto le vetrine del negozio e permesso ai malviventi di impossessarsi dei capi di abbigliamento di valore. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno tentando di capire se nel furto è coinvolta anche una terza persona.