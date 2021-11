Rende: prima la lite poi ingrana la marcia, lo investe e fugge

RENDE (CS) – Un ragazzo di 21 anni è stato investito da una persona alla guida di un suv che è poi fuggito. Il fatto è accaduto nella centralissima via Rossini, in prossimità di un noto locale notturno, attorno alle tre della notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il giovane era a bordo della propria autovettura in compagnia della fidanzata, quando due persone, presumibilmente trentenni, a bordo di un suv hanno iniziato a inveirgli contro e a minacciarlo. L’auto sportiva dall’assetto rialzato si è poi attaccata al paraurti della vettura condotta dal 21enne. Il giovane è quindi sceso dall’auto per capire cosa stesse accadendo, ma l’autista a bordo del suv ha ingranato la marcia e investito il 21enne, per poi dileguarsi.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno poi trasferito il ragazzo in ospedale. Il giovane ha riportato lividi e abrasioni su diverse parti del corpo e i medici, dopo le cure, lo hanno dimesso indicando cinque giorni di prognosi. L’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri, i quali stanno anche visionando i nastri di videosorveglianza del luogo per individuare e rintracciare il suv e gli occupanti.