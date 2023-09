Rende, scoppia un incendio in un appartamento: un ferito

Momenti di paura in via Verdi a Rende, per un incendio scoppiato in una una mansarda, al quinto piano di un palazzo. Sul posto ambulanza e vigili fuoco, dopo le 18,30, hanno cercato di domare nell’immediato le fiamme. Secondo quanto si apprende, una ragazza 19enne sarebbe rimasto ferito e trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza ma al momento non trapelano informazioni circa le sue condizioni cliniche. Secondo indiscrezione, il rogo avrebbe avuto origine dall’esplosione di una bombola del gas.