Rende, tragico schianto sulla 107. Muore medico 68enne

RENDE – È deceduto dopo essere rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Rende, Bruno Mazzei, medico geriatra di 68 anni. L’uomo, secondo le prime ipotesi, avrebbe accusato un malore in auto andando a scontrare frontalmente con un’altra vettura che viaggiava in direzione opposta. Una volta estratto dalle lamiere del suo veicolo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato portato in codice rosso in ospedale a Cosenza dove è deceduto qualche ora dopo. In un primo momento la situazione era sembrata grave mentre poi è precipitata fino all’arresto cardiocircolatorio.

Nell’impatto sono rimaste ferite ma non gravemente, anche altre persone che viaggiavano a bordo delle auto. Il dottor Mazzei lavorava a Villa Gioiosa a Montalto Uffugo.