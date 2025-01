Rombiolo, donna ritrovata senza vita in casa in una pozza di sangue: indagano i Ris

I carabinieri del Ris, intervenuti sul posto, stanno analizzato la scena e vagliando tutte le possibili ipotesi per far luce su cosa sia accaduto ieri pomeriggio

ROMBIOLO (VV) – Potrebbe essersi trattato di un tragico incidente domestico: una rovinosa caduta dalle scale di casa, anche se i carabinieri del Ris, intervenuti sul posto, stanno analizzando la scena e vagliando tutte le possibili ipotesi per far luce su cosa sia accaduto ieri pomeriggio. Si tratta della morte di una 64enne, Rosetta Mazzeo, ex dipendente comunale in pensione.

La donna è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione nel comune di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia dove viveva da sola. Inutile ogni tentativo di soccorso: il corpo esanime invenuto in una pozza di sangue e con delle ferite alla testa. Sul luogo della tragedia oltre al medico legale, anche i carabinieri della locale Stazione che hanno disposto l’intervento del Ris e per eseguire rilievi più approfonditi. Gli inquirenti al momento non tralasciano nessuna ipotesi, compresa quella della morte violenta.