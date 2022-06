Rose, drammatico scontro tra un’auto e una moto: muore 48enne di Acri

ROSE (CS) – Un violento scontro si è verificato questo pomeriggio sulla strada provincia 234 nel comune di Rose. Un uomo di 48 anni, originario di Acri, ha perso la vita a bordo della sua moto, una Honda Silver. Secondo una prima ricostruzione, il centauro si sarebbe scontrato con con un’auto, una Fiat punto, nei pressi del del campo sportivo “San Lorenzo” di Rose, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto l’elisoccorso e l’ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per far luce sull’esatta dinamica del sinistro