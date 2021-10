Ruba un’automobile a Rende e lo arrestano nel Potentino

POTENZA – Un uomo di 45 anni, accusato di aver rubato una Volkswagen T-Cross a Rende, è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato a Francavilla in Sinni nel potentino. L’uomo è stato rintracciato ad oltre 100 chilometri dalla città calabrese ed i militari hanno notato l’automobile ferma lungo la strada statale “Sinnica”, vicino allo svincolo “Valle Frida”. Il furto dell’auto, di proprietà di un 59enne di Rende, era avvenuto il 16 ottobre scorso.

I militari hanno ricostruito il tragitto del veicolo che, dopo aver viaggiato sull’A2 in direzione nord, aveva deviato per la Statale 653 Sinnica dirigendosi verso Policoro. Il 45enne avrebbe provato a giustificare la sua presenza vicino alla vettura rubata raccontando di essere arrivato lì grazie al passaggio di un camionista e di non avere nulla a che fare con il furto del mezzo. Dentro la T-Cross però, i carabinieri hanno trovato suoi effetti personale ed è stato quindi arrestato.