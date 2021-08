Sabato di sangue, tragico scontro sulla Statale 106 a Sibari: 3 morti e 4 feriti

SIBARI (CS) – Sabato di sangue sulle strade calabresi. Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina a Sibari sulla Statale 106 Jonica, nel tratto successivo al Parco archeologico nazionale della Sibaritide. Nello scontro frontale tra una Renault Clio e una Mercedes hanno perso la vita due donne. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’impatto che ha causato anche sei feriti, di cui uno gravissimo trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cosenza, dove si troverebbe in rianimazione. Sul posto oltre i sanitari, anche i carabinieri e la polizia stradale e locale per i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le generalità delle vittime.

L’elisoccorso è arrivato da Lamezia e non da Cosenza, sprovvista ormai da tempo del servizio sanitario in volo. Traffico al momento rallentato in attesa delle operazioni delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 12:45

È morta anche una terza persona, quella che dopo l’impatto era stata trasferta in elisoccorso. Mentre sale a 5 il numero dei feriti