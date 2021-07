San Lucido, incidente sulla statale 18. Tre feriti: uno è grave

SAN LUCIDO (CS) – Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 18 Tirrena inferiore, tra San Lucido e Paola. Due i veicoli rimasti interessati nello scontro e tre le persone rimaste contuse. Le condizioni di una delle persone rimaste ferite, però, sono apparse immediatamente più gravi e per questo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, per l’imminente trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, forse in un sorpasso azzardato. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze di polizia intervenute sul posto, insieme ai sanitari del 118. A causa dell’incidente si segnalano rallentamenti al traffico locale.