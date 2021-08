San Lucido, violento scontro tra due auto:4 feriti, uno è grave

SAN LUCIDO (CS) – Un tragico impatto tra due auto è avvenuto stamattina a San Lucido. Quattro persone sono rimaste ferite. Una Fiat 600 e una Volvo si sono scontrate – per cause in corso di accertamento – nella galleria. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre una persona dalle lamiere. Ad intervenire anche gli agenti della stradale del distaccamento di Scalea. A preoccupare di più sono le condizioni di uno dei quattro feriti. In corso indagini per ricostruire la dinamica.