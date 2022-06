Sbandano e finiscono fuoristrada con l’auto: due ragazze ferite

CROTONE – Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle ore 21:30 in località Salica a Crotone. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha soccorso due ragazze che erano a bordo di una Fiat 500. L’auto dopo essere sbandata era finita fuoristrada. Una delle due giovani di Crotone è stata estratta dai vigili del fuoco dal veicolo e affidata alle cure dei sanitari del 118. Entrambe sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia.