Scontro frontale tra auto a Roggiano: 4 feriti

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Incidente stradale a Roggiano Gravina. Quattro le persone rimaste coinvolte in uno scontro frontale tra una BMW e una Nissan, sulla strada che da San Marco scalo va verso Roggiano. La dinamica è ancora in corso di accertamento. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre dalle lamiere uno dei passeggeri dall’abitacolo di una delle macchine, e alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i sanitari del 118 hanno prestato le cure di primo soccorso e i carabinieri per i rilievi del caso.