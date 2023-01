Scoppia un incendio in un’abitazione, tre feriti: uno è grave, ricoverato all’Annunziata

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Potrebbe essere divampato da una stufa a pellet l’incendio che ha interessato un’abitazione alla marina di Schiavonea, nell’area urbana di Corigliano. Le cause del rogo però, sono ancora in fase di accertamento. Il nucleo familiare residente nell’appartamento dello stabile, a due piani, è stato portato in salvo ma secondo quanto si apprende, un uomo sarebbe rimasto ustionato in maniera grave. Si registrano anche altri due feriti, una donna e il figlio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto del ferito all’Annunziata di Cosenza.