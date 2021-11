REGGIO CALABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.9 è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nello Stretto di Messina (fra Reggio di Calabria e Messina) alle 10:52, ora italiana ad una profondità di 8 km.

Proprio per la sua poca profondità, il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione di Reggio e dei comuni vicini. Per fortuna tanto spavento ma al momento non ci sono danni segnalati.