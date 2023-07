Statale 18, tragico incidente a Tortora: un morto e 8 feriti tra cui un bambino

COSENZA – Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Scalea è impegnata per incidente stradale sulla SS18 al km 244+700 nel comune di Tortora.

Tre autovetture coinvolte una Fiat Tipo, una Renault Megane ed una Hyundai.

Il bilancio del sinistro è di una donna deceduta e 8 feriti tra cui un bambino ed una persona incastrata tra le lamiere che veniva estratta dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto elisoccorso, polizia stradale e n° 2 ambulanze. La SS18 chiusa al transito nel tratto interessato dal sinistro in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.