SOVERATO (CZ) – Un uomo di 43 anni, residente nel quartiere Gagliano di Catanzaro, ha perso la vita la scorsa notte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106, nella galleria di Soverato a Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto prima dell’impatto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Soverato, che hanno avviato gli accertamenti del caso.