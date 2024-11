STRONGOLI – Personale della Polizia di Stato, nel corso di un’operazione congiunta della Squadra Amministrativa della Questura e della Sezione della Polizia Stradale di Crotone, ha effettuato un sequestro di fuochi pirotecnici, la cui vendita illegale si accentua con l’approssimarsi del periodo festivo di fine anno. Durante i servizi effettuati nel Comune di Strongoli, si è proceduto al controllo di un veicolo condotto da un uomo di 58 anni, di professione fuochino, residente nella provincia di Cosenza, nel cui bagagliaio sono stati rinvenute 16 batterie cinesi, che nel complesso superavano i limiti massimi consentiti dalla legge.

La merce sequestrata, consistente in kg. 60 di materiale pirotecnico, è stata sottoposta a sequestro penale e il detentore denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per il reato di trasporto abusivo di materiale esplodente, nonché sanzionato amministrativamente per trasporto non conforme al disciplinare per i trasporti di tipo professionale, con conseguente sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo.

