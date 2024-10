Terremoti, prosegue la sciame sismico nel Cosentino con una decina di scosse registrate

COSENZA – Prosegue lo sciame sismico in provincia di Cosenza dopo la scossa di 3.7 registrata ieri sera e avvertita dalla popolazione. Un sequenza di terremoti che da ieri sera ha provocato decine di altre scosse e che hanno portato alcune persone della Valle del Savuto a dormire fuori casa. Questa mattina i sismografi dell’INGV ne hanno registrato 8 scosse in meno di due ore, ovvero dalle 11:19 alle 13:19. Le più forti di magnitudo 3.0 della scala Richter avvertite nuovamente fino a Cosenza e Rende, in diversi centri dell’area urbana e del Savuto. Epicentro di queste continue scosse continuano ad essere i comuni di Cellara e Mangone. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone anche se nella popolazione non manca la paura.