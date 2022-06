Tragedia a Corigliano Rossano: morto in mare un sub di 61 anni

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Tragedia sullo Ionio Cosentino. Ieri, alcuni ragazzi che si trovavano in spiaggia, hanno notato il corpo immobile di una persona a pelo d’acqua ed hanno lanciato immediatamente l’allarme. Vani i tentativi immediati dei soccorsi sanitari e anche dell’eliambulanza da Cosenza. L’uomo, un sub di 61 anni originario del posto, è morto, forse per un improvviso malore, dopo essersi immerso nelle acque antistanti Sant’Angelo di Rossano, in contrada Torre Pinta – Valanello sullo Ionio cosentino. L’uomo è stato riportato a riva ed è stato fatto ogni tentativo per rianimalo ma inutilmente. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano e il medico legale che, probabilmente, disporrà l’autopsia per stabilire le cause che hanno portato al decesso.