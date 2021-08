Tragedia a Pietragrande, turista 29enne trovata morta in casa

PIETRAGRANDE (CZ) – E’ ancora avvolta nel mistero la morte di una donna di 29 anni I.C, il cui cadavere è stato rinvenuto alle prime luci dell’alba in una villetta in località Pietragrande di Stalettì in provincia di Catanzaro. Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe stata trovata impiccata e l’ipotesi su cui convergono gli inquirenti, al momento, sarebbe quella di suicidio. La 29enne, originaria di Torino, si trovava in vacanza con degli amici

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Soverato, sotto la guida del tenente Luca Palladino e il pm di turno per raccogliere il maggior numero di indizi e testimonianza. Nell’immediatezza sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la ragazza era già troppo tardi, non potendo far altro che constatarne il decesso. Ad eseguire i primi esami esterni sul corpo della ragazza, per chiarire la tragica vicenda, l’equipe dell’istituto di medicina legale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.