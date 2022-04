Tragedia nel cosentino, agricoltore muore schiacciato dal trattore

PALUDI (CS) – Non c’è stato nulla da fare per l’89enne deceduto questa mattina a seguito di un tragico incidente avvenuto mentre era alla guida di un trattore. E’ accaduto a Paludi poco dopo le 8. L’uomo G.M., di 89 anni è morto a seguito del ribaltamento del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che purtroppo non hanno potuto fare altro che estrarre l’uomo dal mezzo. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Cosenza. Al vaglio la dinamica del tragico incidente.