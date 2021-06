Tragedia sulla Statale 106, giovane investito e ucciso da un’auto

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ennesima tragedia sulla Statale 106. Ieri intorno alla mezzanotte, un 26enne di nazionalità senegalese, Sisay Kauson, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava a bordo strada. L’impatto è avvenuto nella zona industriale di Rossano sulla strada statale 106. La persona che lo ha investito ha immediatamente lanciato l’allarme e attivato i soccorsi ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il traffico ha subito rallentamenti