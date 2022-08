Tragico schianto sulla 106 a Villapiana: 2 morti e 5 feriti

VILLAPIANA (CS) – Un tragico incidente mortale è avvenuto questa mattina a Villapiana, in provincia di Cosenza, sulla Statale 106 Jonica a poche centinaia di metri dal Tutor per il controllo della velocità in direzione Trebisacce. A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

Nel violentissimo schianto sono decedute due persone e ne sono rimaste ferite 5, una delle quali, in gravi condizioni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Per estrarre le vittime dalle lamiere accartocciate sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni uno dei veicoli sul quale viaggiavano le due vittime e il ferito grave, si è scontrato frontalmente con il mezzo pesante che è finito fuori strada.

Sul posto la polizia stradale, tre ambulanze del 118 e l’elisoccorso partito da Cosenza. A causa del sinistro si registrano code e rallentamenti. Dall’Anas fanno sapere che il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e che il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.