Tragico scontro sulla SP169 a Cassano. Un morto e due feriti

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari è impegnata sulla SP169 nel comune di Cassano sullo Ionio per incidente stradale. Tre i mezzi coinvolti, due vetture (Fiat panda e Peugeot 206) ed un mezzo pesante.

Una persona deceduta. Due i feriti che, affidati al personale sanitario del Suem118, venivano trasportatii con elisoccorso ed ambulanza presso struttura ospedaliera.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere i malcapitati ed alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. La SP169, nel tratto interessato dal sinistro, attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed in attesa del magistrato di turno per autorizzare la rimozione della salma.