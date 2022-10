Trebisacce, anziana aggredita e scippata mentre va in Chiesa: finisce in ospedale

TREBISACCE (CS) – Aggredita e scippata mentre si reca in Chiesa per assistere alla Santa Messa. É accaduto a Trebisacce, comune in provincia di Cosenza. Un giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di strapparle la catenina d’oro dal collo, strattonandola e facendola cadere rovinasemnte a terra.

La donna è finita in ospedale, al Pronto soccorso riportando diverse ferite e un trauma cranico. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica. L’anziana si stava recando in Chiesa quando è stata assalita da un giovane che, per rubarle la catenina d’oro, l’ha strattonata e poi fatta cadere. Lo scippatore, pare fosse insieme ad un altro uomo, un complice. La donna sotto shock e dolorante ha chiesto aiuto ai passanti che hanno subito allertato i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto per tentare di risalire ai responsabili.