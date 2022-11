Trebisacce, denunciati 34 furbetti del reddito di cittadinanza: danno da 125mila euro

TREBISACCE (CS) – Trentaquattro persone, 5 di nazionalità italiana e 29 stranieri, residenti a Trebisacce, sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri per aver ottenuto illecitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. Per tutti è partita la procedura di sospensione del sussidio. Le irregolarità contestate sono legate all’omessa comunicazione delle posizioni personali rispetto alle misure cautelari a loro carico mentre per i cittadini stranieri, l’accusa è di aver fornito false dichiarazioni sul periodo di permanenza in Italia. Il danno complessivo è stato stimato in circa 125mila euro.