Trebisacce, droga nascosta dietro il contatore. Arrestato 40enne

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Nella giornata del 3 maggio u.s., personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano traeva in arresto un giovane di 40 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella fattispecie gli Agenti operanti notavano il predetto raggiungere a bordo di una bici elettrica una nota via del Comune di Trebisacce , dove cedeva ad un uomo un involucro.

Nell’immediatezza il 40enne veniva fermato e trovato in possesso della somma di € 20,00.

Successivamente si procedeva a perquisizione presso il domicilio del predetto con esito positivo.

Infatti, dietro il contatore dell’energia elettrica venivano rinvenuti nr. 3 involucri in cellophane con sostanza stupefacente del tipo hashish ed all’interno dell’abitazione, occultata sotto alcuni mobili, veniva trovata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo pari ad un peso complessivo di gr. 66.50, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente

Per i fatti sopra esposti, il ragazzo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. competente.