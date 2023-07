Treno deragliato a Lodi: due operai condannati per la morte del macchinista calabrese

LODI – Tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l’assoluzione del loro istruttore. Si è chiuso cosi, a Lodi, il processo in abbreviato per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano – Salerno avvenuto il 6 febbraio 2020 nel Basso Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra Livraga e Ospedaletto.

Nell’incidente morirono due macchinisti, uno di loro era Giuseppe Cicciù, 51 anni, nato a Reggio Calabria, e 32 persone rimasero ferite. Lo ha deciso il gup Francesco Salerno che ha anche rinviato a giudizio 5 imputati che hanno scelto il rito ordinario. Nel procedimento le accuse a vario titolo sono concorso in omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario.