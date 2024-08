Vasto incendio vicino la Regione: paura per le abitazioni, si lavora per spegnere le fiamme

CATANZARO – Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate per un vasto incendio vegetazione limitrofo ai parcheggi della Cittadella Regionale ed al policlinico universitario in loc. Germaneto. L’incendio a causa del vento sta propagandosi verso le abitazioni. Sul posto due squadre coordinate dal DOS VVF ed una autobotte per rifornimento idrico.

In supporto ai vigili del fuoco anche una squadretta di Calabria Verde.

Disagi dovuti al fumo scaturito dal rogo