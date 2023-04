Via libera all’estradizione di Edgardo Greco, esponente della ‘ndrangheta cosentina

COSENZA – La Corte di appello di Lione ha dato l’ok alla richiesta presentata dal ministero della Giustizia e firmata da Carlo Nordio l’8 febbraio scorso, per l’estradizione di Edgardo Greco, esponente della ‘ndrangheta cosentina, arrestato dopo quasi 17 anni di latitanza a Saint-Etiennne in Francia lo scorso mese di febbraio.

Greco, che si faceva chiamare Rocco, gestiva una pizzeria in Francia e deve scontare una condanna all’ergastolo per il tentato omicidio di Emiliano Mosciaro e per il duplice omicidio dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, massacrati a colpi di spranga nel 1991 all’interno di una pescheria, i cui cadaveri non sono mai stati ritrovati perchè si ritiene siano stati sciolti nell’acido. La decisione sull’estradizione però, non è definitiva.