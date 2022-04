Violento incidente stradale sulla statale 106, due feriti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, sono intervenuti questa mattina sulla strada Statale 106 in contrada Amarelli, nell’area urbana di Rossano per un violento incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda finita oltre il guardrail, ed una Mercedes.

Due i feriti che sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona e le vetture. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato interrotto con la circolazione garantita su un solo senso di marcia. Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza.

