Violento scontro tra auto a Corigliano, grave uno dei feriti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Grave incidente stradale, ieri sera intorno alle 21.30. Cinque persone sono rimaste coinvolte in un violento scontro e una di queste è rimasta ferita in maniera grave. Le auto si sarebbero scontrate frontalmente anche se la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’impatto tra una Kia Sportage ed una Fiat Punto, quest’ultima vettura ha avuto la peggio. A bordo della Punto, andata completamente distrutta, quattro persone mentre sul suv vi era solo il conducente di Terranova da Sibari. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere. Tre persone sono state portate in ospedale ed un’altra è rimasta ferita in modo grave.