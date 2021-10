Violenza sessuale su due 14enni, arrestati due 30enni bulgari

ROSARNO (RC) – Le vittime non hanno neanche 14 anni. I carabinieri hanno arrestato a Rosarno, due trentenni di nazionalità bulgara ma domiciliati nella cittadina del reggino. I due soggetti sono accusati di violenza sessuale e i fatti risalgono a luglio scorso. Vittime due ragazzine minorenni, infra-quattordicenni, che condotte con la forza in un vicolo appartato, erano state indotte a subire atti sessuali, fino a quando fortunatamente erano riuscite a divincolarsi dai molestatori e darsi alla fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno permesso di raccogliere importanti elementi grazie ai quali è stato possibile delineare un chiaro quadro probatorio e risalire in tempi brevi all’identità dei due uomini. Fondamentale si è mostrata anche l’incessante attività di ricerca messa in atto dai carabinieri al fine di rintracciare i due stranieri, che per diversi giorni risultavano scomparsi dalla circolazione, fino ad essere stati individuati a Rosarno. I due sono stati quindi associati alla Casa Circondariale di Vibo Valentia.