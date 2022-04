A Cariati lo spettacolo multietnico delle Gen Verde Acoustic

CARIATI (CS) – Approda a Cariati il prossimo 29 aprile al Cinema Teatro Comunale il tour “Gen Verde Acoustic”, un evento assai atteso che già da tempo sta registrando il sold out in giro per l’Italia.

Una formazione tutta al femminile che porta sul palco, non solo buona musica e sonorità arricchite di importanti contaminazioni, ma talento e risorse culturali.

La band, infatti, composta da sole donne di diverse nazionalità, è cresciuta nel corso degli anni incamerando non pochi successi e riconoscimenti a livello mondiale. Il leitmotiv è un messaggio di speranza, di pace, di solidarietà e integrazione sociale e culturale che le artiste vogliono trasmettere in lungo ed in largo specialmente alle nuove generazioni, partendo dagli studenti.

Offrire, dunque, una carica di speranza per ricominciare tutti insieme attraverso l’arte della musica e della coralità, delle performance artistiche le quali vivono di contaminazioni stilistiche che vanno dal pop al rock passando dai tocchi etnici in una babele di suoni e colori in cui il pubblico sarà particolarmente coinvolto. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo, assolutamente da non perdere.

L’appuntamento di venerdì 29 aprile in programma alle ore 20.30 presso il Teatro Cinema Comunale di Cariati, patrocinato dai comuni di Cariati e Crosia, è stato promosso dalla Dirigente dell’IIS di Cariati, prof.ssa Sara Giulia Aiello, reggente anche dell’Omnicomprensivo di Scigliano, di cui si identifica una nutrita partecipazione, e fa parte di un ampio progetto per lo sviluppo di percorsi educativi volti all’ampliamento delle competenze principalmente in ambito di aggregazione e socializzazione degli studenti dopo l’emergenza covid-19.