A Castrovillari “SUONI” Festival XVII edizione. Il programma completo

CASTROVILLARI (Cs) – Una settimana al “SUONI” Festival XVII edizione, appuntamento consolidato nel panorama culturale della città del Pollino.

Quest’anno la tre giorni (dal 27 al 29 luglio 2022)è dedicata al grande poeta Pier Paolo Pasolini,

scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano ma anche pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista a 100 anni dalla nascita.

Tre grandi attori uniranno l’arte del recitato e della parola alle sonorità della musica, per uno dei festival più raffinati e coinvolgenti dell’estate castrovillarese:

Il 27 luglio Giuliana De Sio, attrice italiana, vincitrice di due David di Donatello.

Il 28 luglio Sebastiano Somma, attore e conduttore televisivo.

Il 29 Luglio Rocco Papaleo, attore, regista, sceneggiatore e showman

A loro si aggiungeranno importanti sonorità di artisti eccellenti del panorama nazionale ed internazionale.

L’evento organizzato dalla Pro Loco cittadina, presidente Eugenio Iannelli, e direzione artistica affidata a Gerardo Bonifati, inserito nel brand “Castrovillari Città Festival” si svolgerà nella cornice del Protoconvento Francescano dal 27 al 29 luglio 2022.

SUONI lo ricordiamo è nato 17anni fa, da una intuizione di Gerardo Bonifati, direttore artistico, con l’intento di coniugare la valorizzazione dei musicisti locali attraverso il confronto con artisti di livello internazionale in un viaggio alla riscoperta di storie passate con uno sguardo al futuro passando da sonorità a momenti culturali.

“Anche quest’anno “SUONI FESTIVAL”, sottolinea il direttore artistico, Gerardo Bonifati, offrirà una tre giorni per incontrarsi e condividere nuove esperienze artistichecon l’ambizione di soddisfare tutti coloro i quali amano ascoltare la buonamusica.Questa sarà sicuramente una edizione speciale dedicata ai 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e ogni serata sarà caratterizzata dalla lettura di poesie e brani del grande artista italiano recitate dagli attori dell’Associazione Culturale Castrovillarese “APRUSTUM”.Auspichiamo che gli spettacoli di questi giorni possano accompagnare erasserenare tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare nella dimensionemagica dell’atmosfera che solo “SUONI” sa creare e regalare”.

Dopo le edizioni degli anni scorsi, forzatamente condizionate dalla pandemia, riprende a pieno ritmo con l’obiettivo di riuscire a regalare agli spettatori una tre giorni di ottima musica che sappia far dimenticare le apprensioni del vivere quotidiano sostituendole con momenti di entusiasmo e serenità. La musica di “ SUONI FESTIVAL” riuscirà ad offrire eccezionali momenti di tranquillità, leggerezza, felicità e spensieratezza”.Così il presidente della Pro Loco di Castrovillari, Eugenio Iannelli

La particolarità di “SUONI FESTIVAL” è stata quella rinnovarsi proponendo sempre nuove offerte artistiche, innovative ed interessanti, dimostrando di meritare il successo che oggi gli viene attribuito da tutto il panorama artistico musicale nazionale.

“Negli anni “SUONI FESTIVAL”si è caratterizzata per la grande varietà di musica che ha portato nella nostra cittadina e non solo. Infatti, gran parte dell’attività è stata rivolta alla crescita delle nuove forme di comunicazione non solo musicale, ma anche della danza, del teatro, dell’arte in generale.

Ecco perché l’amministrazione comunale, ancora una volta, è pronta a sostenere un evento che negli anni ha dimostrato una crescita costante e, soprattutto, una grande capacità di intercettare nuovi artisti con quelli già affermati. Suoni 2022 ancora una volta ci stupisce con la ricchezza dei suoi protagonisti”. Così il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito.

“La diciassettesima edizione di Suoni Festival, con omaggio a Pier Paolo Pasolini, è una sintesi di musica, poesia e teatro, un luogo di ricucitura fra eredità della musica popolare e nuovi linguaggi di scena, un’occasione di dialogo fra tradizione e modernità. Un’importante momentodi ascolto e di dialogo in grado di coinvolgere l’interesse e la curiosità della comunità e contemporaneamente, in grado di valorizzare e far conoscere l’intero territorio del Pollino a un pubblico esterno”.Così l’Assessore al Turismo, Spettacoli e “Castrovillari Città Festival”, Ernesto Bello

Tra gli artisti che in questi anni hanno calcato il palcoscenico di SUONI ricordiamo:

TONI ESPOSITO, TOQUINHO, SELMA HERNANDES, LEDA BATTISTI, JANICE WATSON, vincitrice del GRAMMY AWARD, PIERDAVIDE CARONE, GLI APULIA A3 PROJECT, ROSANNA CASALE,BIONDO, BUONOCORE, MACAGNINO, MEL FREIRE, GINO MARCELLI, TOSCA, SHERRITA DURAN, VONN WASHINGTON E, JANET GRAY, DE CARO-ONORATO, I SING SWING, SCARCELLA, PERRI, ELEONORA BORDONARO, DIANA TEJERA, SARAH BIACCHI, LUCA PROIETTI, ARTURO STALTERI , VANESSA CREMASCHI, “PAT” GIRONDI &ORPHAN DREAM BAND GUIDO PISTOCCHI & MAURIZIO PETRELLI BAND; solo per citarne alcuni.

PROGRAMMA:

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO

Ore 21.00

“A 100 anni da…” Lettura di brani e poesie di Pier Paolo Pasolini a cura dell’ Associazione Culturale APRUSTUM

Ore 21.10

GIUSEPPE SANTELLI TRIO

Concerto Jazz – Presentazione del disco

“ Il sognatore ”

Ore 21.40

“LU CUNTO DE LI CUNTI”

di e con GIULIANA DE SIO ed ETNICA DITIRAMBO.

GIOVEDI’ 28 LUGLIO

Ore 21.00

“A 100 anni da…” Lettura di brani e poesie di Pier Paolo Pasolini a cura dell’ Associazione Culturale APRUSTUM

Ore 21.10

“TREPADEIRA” Con MARIA THALITA DE PAULA, sonorità Brasiliane

Ore 21.40

SEBASTIANO SOMMA

in “IL VECCHIO E IL MARE” di E. Hemingway Reading in musica con la partecipazione delle VIBRAZIONI MEDITERRANEE

VENERDI’ 29 LUGLIO

Ore 21.00

“A 100 anni da…” Lettura di brani e poesie di Pier Paolo Pasolini a cura dell’ Associazione Culturale APRUSTUM

Ore 21.10

“ LA PERONOSPERA 5.G ”

con U’ PAPADIA & LA PERONOSPERA 5.G – Blues Tria Band

Ore 21.40

“TRA PAROLE E MUSICA” Chiacchierata tra amici di e con ROCCO PAPALEO