A Malvito ‘I Suoni della Terra’ con il Laboratorio Elettroacustico del MIAI

MALVITO (C) – L’ Associazione Paeseggiando APS-ATS, grazie al progetto Mangrovie, Rigenerazioni e Sinapsi, organizza un evento unico nel suo genere sul nostro territorio: “I Suoni della Terra”.

Lo rende noto il Presidente Marisa Callisto di Paeseggiando APS-ATS. La location è il sito archeologico di Contrada Pauciuri nel Comune di Malvito (CS). L’evento, che si terrà venerdì 14 luglio alle ore 21,30, consisterà in una performance musicale realizzata dal L.E.M. (Laboratorio Elettroacustico del MIAI). La performance nasce grazie alle ispirazioni dei paesaggi sonori circostanti. L’elemento della Terra entrerà nell’esecuzione sia come oggetto musicale puro che rielaborato in tempo reale, fino a diventare trama sonora. Uno spazio e un tempo dedicato alle sperimentazioni musicali e visive, che offrono punti di vista critici e creativi sulla cultura contemporanea e sulle arti.

Un evento con tali caratteristiche è unico ed irripetibile in altri luoghi perché “cucito su misura” alla location in cui si svolgerà, basandosi sulla sua storia, le caratteristiche paesaggistiche e sonore. Un modo innovativo e coinvolgente per riflettere sul legame tra uomo e territorio in linea con gli scopi dell’Associazione Paeseggiando e del progetto Mangrovie: la tutela e la valorizzazione dei luoghi che abitiamo con modalità creative ed esperienziale. Il Presidente Marisa Callisto