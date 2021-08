A Rende il Chiappetta Fest Village dal 27 agosto al 5 settembre

RENDE (CS) – Dopo lunghi mesi in cui la musica dal vivo è stato solo un miraggio, si torna a suonare e la città di Rende torna a distinguersi anche con la prima edizione di “Chiappetta Fest Village”, ideato e promosso da Wisea Eventi.

Fra sport e musica

Il festival musicale e non solo, si svolgerà dal 27 agosto al 5 settembre nel Chiappetta Sport Village e darà vita ad un format speciale: di giorno negli impianti sportivi si svolgeranno i Campionati Nazionali Italiani di Tennis under 11, organizzati dalla Federazione Italiana Tennis che a fine partite si trasformeranno in un piccolo “villaggio olimpico” con circa 400 posti a sedere, sicuri e regolarmente distanziati, per accogliere atleti, accompagnatori, visitatori e sportivi.

Saranno dieci giorni che si annunciano carichi di divertimento. Sarà, insomma, una grande festa organizzata con lo spirito di chi mette in pratica delle idee maturate in una lunga esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi e che oggi vuole realizzare un progetto che unisce l’intento di vivere spazi altrimenti poco sfruttati con la voglia di divertirsi coinvolgendo i ragazzi e anche le famiglie.

Il “Chiappetta Fest Village” offrirà momenti di gastronomia con prodotti tipici e non, e tanta, tantissima birra. Non mancherà la musica, vera attesa protagonista principale, che farà da colonna sonora all’evento con il sound, l’energia e la creatività delle band. Ma anche dj-set, dirette streaming e incontri con i campioni dello sport.

“Quest’anno, nonostante le difficoltà dovute al periodo, – commenta Walter Sposato della Wisea Eventi – siamo riusciti ad organizzare al meglio il Chiappetta Fest Village e di questo siamo orgogliosi e felici poiché si tratta di un evento all’insegna della buona musica e della condivisione. Vogliamo regalare ai cittadini e ai turisti dieci serate di puro intrattenimento, con eventi musicali di spessore proprio nel cuore della città, un evento che vogliamo portare sempre più in alto”.