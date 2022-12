A San Pietro in Guarano vigilia dell’Immacolata con le tradizionali Luminere

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Come ogni anno, nel mese di dicembre, la comunità sampietrese celebra la ricorrenza molto sentita delle Luminere.

Il culto sampietrese dell’Immacolata Concezione è storicamente attestato già dal 1655, come tradizione vuole la sera del 7 dicembre, si accende un grande fuoco al centro della piazza ed il tutto è contornato da stand gastronomici, prodotti tipici e musica della tradizione calabrese.

La comunità di San Pietro vi aspetta per vivere assieme esibizioni artistiche dal pomeriggio, musica e stand enogastronomici.

Il programma